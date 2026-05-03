Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Карл Урбан сравнил фильм «Мортал Комбат 2» с «Безумным Максом: Воин дороги»

Карл Урбан сравнил фильм «Мортал Комбат 2» с «Безумным Максом: Воин дороги»
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Карла Урбана. Он рассказал о своём отношении к фильму «Мортал Комбат 2», где он играет Джонни Кейджа.

Артист сравнил вторую часть с другим сиквелом популярной франшизы — «Безумным Максом 2: Воин дороги» 1981 года. По словам Урбана, авторы продолжения экранизации видеоигры точно так же вывели все аспекты первой картины на новый уровень.

Когда я думаю о «Мортал Комбат 2» в сравнении с первой частью, это как «Воин дороги» против первого «Безумного Макса». В «Мортал Комбат 2» всё выведено на новый уровень: качество продакшена, операторская работа, бои — всё просто выкручено на максимум. Вызов соответствовать той физической форме, которая требовалась для роли Джонни Кейджа, был огромным, и я очень благодарен команде, которая меня окружала.

«Мортал Комбат 2» выйдет в мировом прокате уже 8 мая. Продолжение вновь расскажет о чемпионах Земного царства, которые должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире.

О другом популярном фильме:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android