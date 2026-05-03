Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гильермо дель Торо помог создать сына Джаббы Хатта в фильме «Мандалорец и Грогу»

Гильермо дель Торо помог создать сына Джаббы Хатта в фильме «Мандалорец и Грогу»
Комментарии

Издание Vandal взяло интервью у режиссёра фильма «Мандалорец и Грогу» Джона Фавро. Он рассказал, как культовый постановщик Гильермо дель Торо помог ему в съёмках картины.

По словам Фавро, режиссёра даже упомянули в титрах ленты. Всё потому, что дель Торо помог авторам создать образ Хаттов, а именно — сына знаменитого персонажа Джаббы. Постановщик давал советы по поводу внешнего вида Ротты Хатта и изучал мифологию его расы.

Я много времени проводил с Гильермо дель Торо. У него была история, которую он хотел рассказать о происхождении Джаббы. Его также привлекала идея более подтянутого, физически сильного и могущественного Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Картина продолжит события сериала «Мандалорец» и расскажет о совместном путешествии главных героев. Лента также станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход».

О другом популярном фильме:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android