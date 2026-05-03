Forza Horizon 6 (Форза Хорайзен 6) — когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода гонки Forza Horizon 6
Портал SteamDB раскрыл точную дату выхода Forza Horizon 6 — новой части популярной серии гонок. Релиз игры состоится 19 мая, а предзагрузка проекта доступна с 1 мая.

На Xbox Series X/S гонка выйдет 19 мая в 00:00 по местному времени. Таким образом, для пользователей из Новой Зеландии начать игру можно 18 мая в 15:00 мск, а в Индии — в 21:30 мск. В Steam проект станет доступен в 7:00 мск. Позднее гонка выйдет и на PlayStation 5.

Точная дата выхода Forza Horizon 6

  • Консоли Xbox Series — 19 мая в 00:00 по местному времени аккаунта;
  • ПК (Steam) — 19 мая в 7:00 мск.

Действие Forza Horizon 6 развернётся в Японии. В этот раз игроки выступят обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру страны. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
