Расписание выхода третьего сезона сериала «Террор» с Дэном Стивенсом
7 мая стартует третий сезон сериала «Террор». Продолжение ленты-антологии основано на произведении «Дьявол в серебре» Виктора Лаваля. Сюжет расскажет о простом рабочем Пеппере, которого по ошибке отправляют в психиатрическую больницу. В один момент он начинает выяснять жуткие тайны учреждения. Главную роль исполнил Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»).
В третий сезон войдёт шесть эпизодов — они будут транслироваться на американском телеканале AMC каждый четверг. Финальная серия выйдет 11 июня.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Террор»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 мая
|2-я серия
|14 мая
|3-я серия
|21 мая
|4-я серия
|28 мая
|5-я серия
|4 июня
|6-я серия
|11 июня
