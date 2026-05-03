Фильм ужасов «Лики смерти» выйдет в онлайне 12 мая — СМИ

Издание When to Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма ужасов «Лики смерти». По данным портала, хоррор появится в онлайн-кинотеатрах уже 12 мая.

Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в прокате — премьера состоялась 10 апреля. За это время картина собрала скромные $ 2,6 млн при бюджете в $ 7,4 млн. Официально кинокомпания Independent Film не сообщала о дате выхода фильма в онлайне.

Лента «Лики смерти» выступает вольным ремейком одноимённого фильма ужасов 1979 года, который запрещали в четырёх странах из-за кадров с изображением реальных смертей. По сюжету модератор контента находит видео с инсценировкой убийств из классического хоррора «Лики смерти». Теперь она попытается выяснить, реальными были смерти или нет. Ленту смешанно оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести от обозревателей и 65% от зрителей.

