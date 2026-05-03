В PUBG Mobile пройдёт ивент с аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Студия Krafton объявила о коллаборации онлайн-игры PUBG Mobile c знаменитым аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». Событие начнётся уже 22 мая.

В проекте станут доступны различные тематические предметы и награды, связанные с аниме. Так, в игре появится возможность приобрести костюмы, созданные по мотивам знаменитых персонажей из «Синей тюрьмы»: Йоичи Исаги, Мегура Бачира, Сэисиро Наги и Рин Итоши. Каждый из них откроет пользователям разнообразные способности.

Специальный набор по «Синей тюрьме» появится в PUBG Mobile ещё до начала основного события. Пользователям необходимо зайти в игру 14 мая, чтобы получить ранние призы. Кроме того, в рамках ивента игроки смогут получать тематические скины на оружия.