Продажи Heroes of Might and Magic: Olden Era по «Героям» достигли 500 тысяч копий

Студия Unfrozen рассказала об успехах игры Heroes of Might and Magic: Olden Era — продолжения культовой стратегии «Герои». За три дня с момента выхода в ранний доступ число проданных копий достигло 500 тыс.

Фото: Unfrozen

Разработчики эмоционально поблагодарили пользователей, которые приобрели игру. Авторы стратегии отметили, что рады оказаться в списке самых продаваемых игр Steam, наряду с Diablo 4 и Windrose.

Игру купило столько людей, что вы буквально образуете целое королевство (вау!). Но и это не всё — благодаря вашей поддержке мы красуемся в списке самых продаваемых игр Steam рядом с такими титанами, как Diablo IV и Windrose. Спасибо за вашу невероятную поддержку. Мы продолжим работать не покладая рук, чтобы оправдать ваше доверие и сохранить наследие любимой серии гордым и живым. Спасибо за вашу веру в проект и терпение.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоялася 30 апреля. В рамках раннего доступа для пользователей представлено шесть фракций, вступительный акт сюжетной кампании, отдельные сражения с ботами и мультиплеер в трёх режимах.

Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
