Фильм «Дьявол носит Prada 2» собрал $ 230 млн — второй лучший старт 2026 года

По итогам второго уикенда сборы фильма «Дьявол носит Prada 2» в США достигли $ 77 млн. Лента стала лидером проката, обогнав биографическую картину «Майкл» про Майкла Джексона.

По всему миру сиквел собрал $ 233,6 млн. Такой результат превышает сборы в дебютные выходные у первой части 2006 года даже с учётом инфляции. Картина также показала второй лучший старт в 2026 году, уступив только мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино». Учитывая бюджет ленты в $ 100 млн, фильм может окупиться в ближайшие недели.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение культовой ленты 2006 года рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).