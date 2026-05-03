Team Vitality — чемпион BLAST Rivals Spring 2026 в Counter-Strike 2

Французский коллектив Team Vitality одержал разгромную победу над Natus Vincere в гранд-финале BLAST Rivals Spring 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 3:0 — 16:12 на Nuke, 13:11 на Anubis и 13:3 на Dust2.
На первой карте команда Дана apEX Мадесклера оформила камбэк со счёта 0:11 до овертайма. В общем и целом для Vitality это уже пятый трофей в 2026 году.
Лучшим игроком серии стал Робин ropz Коль с KD 60-38 и рейтингом 1,55 — эстонский люркер также оформил семь клатчей в игре против NAVI.
Благодаря победе Team Vitality вместе с трофеем заработала $ 125 тыс. Следующим турниром для команды станет IEM Atlanta 2026, где первый матч будет с BC.Game.