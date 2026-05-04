Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии

По данным Kinibusiness, картина «Коммерсант» с Александром Петровым возглавила кинопрокат России за уикенд. Фильм заработал за свои первые выходные 98,8 млн рублей.

За ним следуют «Ангелы Ладоги» со сборами в 92,7 млн рублей, «Семь вёрст до рассвета», которым покорились 62,2 млн рублей и «Ждун 2», собравший 58 млн рублей.

Если брать неофиицальный прокат, то ситуация выглядит чуть иначе. В лидерах оказывается лента «Дьявол носит Prada 2, которая заработала за уикенд 132 млн рублей. Так как лента не вышла в России официально, то данные о её уикенде не берутся, но в противном случае она бы заняла первое место.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android