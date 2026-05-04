Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinibusiness, картина «Коммерсант» с Александром Петровым возглавила кинопрокат России за уикенд. Фильм заработал за свои первые выходные 98,8 млн рублей.

За ним следуют «Ангелы Ладоги» со сборами в 92,7 млн рублей, «Семь вёрст до рассвета», которым покорились 62,2 млн рублей и «Ждун 2», собравший 58 млн рублей.

Если брать неофиицальный прокат, то ситуация выглядит чуть иначе. В лидерах оказывается лента «Дьявол носит Prada 2, которая заработала за уикенд 132 млн рублей. Так как лента не вышла в России официально, то данные о её уикенде не берутся, но в противном случае она бы заняла первое место.