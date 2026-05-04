В фильме «Супергёрл» есть как минимум одна сцена после титров

Крейг Гиллеспи, режиссёр «Супергёрл», рассказал, что в фильме находится как минимум одна сцена после титров. Он не стал раскрывать её подробности, поскольку это будет спойлер. Вероятно, сцена какая-то важная.

Будущая картина расскажет историю Кары Зор-Эл, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

Главную роль в фильме сыграла Милли Олкок, звезда «Дома дракона». В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена актёр воплотит роль бессмертного охотника за головами Лобо.

В зарубежном прокате с 26 июня.

