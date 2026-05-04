Мэрил Стрип согласилась сняться в «Дьявол носит Prada» только после удвоения гонорара

Мэрил Стрип рассказала, что в своё время сперва отказалась сниматься в «Дьявол носит Prada». Актриса сделала это для того, чтобы студия предложила ей двойной гонорар от обещанного.

В итоге так и случилось, а сама Стрип стала визитной карточкой первой части картины. В продолжении Стрип вернулась к роли Аманды Пристли.

Я знала, что это будет хит. Я подумала: «Мне 56. Я так долго не могла понять, что могу это сделать. Я чувствовала, что нужна им».

Сиквел, «Дьявол носит Prada 2», уже показывают в кинотеатрах всего мира, а до большинства городов России картина доберётся в середине мая, однако где-то её уже начали крутить.