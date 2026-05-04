Режиссёр Спайк Ли не понимает, почему критикам не понравился фильм «Майкл»

Именитый режиссёр Спайк Ли рассказал, что не понял, откуда у «Майкла», байопика о Майкле Джексоне, сформировались настолько плохие оценки у критиков.

По словам Ли, он посмотрел картину дважды и остался от неё в восторге. По его мнению, картина получилась достойной.

Я посмотрел его дважды. Мне понравилось. Во-первых, если вы кинокритик и жалуетесь на это… но фильм заканчивается в 1988 году, а вы говорите об обвинениях, выдвинутых позже.

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоялась 24 апреля. Главную роль в ленте сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор картин «Великий уравнитель» и «Левша».

