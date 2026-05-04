Появились атмосферные фото со съёмок ремейка «Горца» с Генри Кавиллом

Карен Гиллан опубликовала пару атмосферных снимков со съёмок ремейка «Горца». Актриса исполнит в картине одну из важных ролей.

Фото: Соцсети Карен Гиллан

Лента выступит перезапуском боевика 1986 года. Фильм расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков.

Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика». Съёмки «Горца» должны были стартовать в сентябре 2025 года, но их отложили из-за травмы Генри Кавилла.

«Горец» выйдет в мировом прокате в 2027 году.