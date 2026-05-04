Фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном вышел в онлайн-кинотеатрах
Поделиться
Фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном сегодня вышел в онлайн-кинотеатрах России. Картину можно посмотреть на «Кинопоиске», START, Okko, «Иви» и Wink.
Сюжет ленты рассказывает историю студента-ракетостроителя, который учится в Санкт-Петербурге. Однажды он узнаёт о беде в своей семье и возвращается в родной поселок Шойна, ставя под угрозу свою давнюю мечту о космосе.
В проекте вместе с Эйдельштейном сыграли Дарья Екамасова («Анора»), Тихон Котрелёв («Тихий Дон»), Никита Конкин («Финт Боброва») и Софья Воронцова («Кибердеревня»). Режиссёром выступил Антон Мамыкин («Первый раз», «Неудачники»).
Комментарии
- 4 мая 2026
-
11:50
-
11:07
-
10:11
-
09:29
-
08:51
-
08:11
-
07:38
-
07:16
-
07:08
- 3 мая 2026
-
23:57
-
20:45
-
18:51
-
18:27
-
17:56
-
17:27
-
16:55
-
16:40
-
16:28
-
16:01
-
15:31
-
14:53
-
14:29
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:29
-
11:58
- 2 мая 2026
-
18:59
-
18:27
-
17:57
-
17:26
-
16:58
-
16:25
-
15:54
-
15:22