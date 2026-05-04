Россияне больше всего скучают по YouTube: опрос Brandlab

В ТАСС обратили внимание на исследование бренд-консалтинговой компании Brandlab, в котором говорится об ушедших брендах, по которым больше всего скучают россияне. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов.

К примеру, меньше всего жители России тоскуют из-за ухода Massimo Dutti (50,4%), Victoria’s Secret (49,6%), Lancome (39,6%), Starbucks (37,5%) и Apple (37,4%). В десятку также попали Uniqlo (46,2%) и Decathlon (46,7%). А вот больше всего россиянам не хватает YouTube, его отсутствие отметили 68,5% респондентов. В список также вошли Samsung (53,8%), Google (52,2%), Ikea (47,7%), Microsoft (46,2%), Bosch (41,7%), Nike (39,4%), Toyota (38,5%), Puma (35,7%) и Visa (34,2%).

В случае со следующими брендами ситуация неоднозначная: одна часть людей жалеет об уходе этих компаний, а другая нет. Речь идёт про Pepsi, McDonald’s, Coca-Cola, KFC, Mastercard и другие.