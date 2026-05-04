В Москве отключат мобильный интернет с 5 по 9 мая

На День Победы и в предпраздничные дни в Москве отключат мобильный интернет — жители столицы уже получают смс-сообщения с предупреждением от операторов связи.

«Осторожно Media» также получило официальное подтверждение этой информации от «Билайна»: интернет отключат с 5 по 9 мая.

Пока неизвестно, будут ли доступны сайты из «белого списка» и смс-сообщения. Также неясно, коснётся ли ограничение только мобильного интернета — ранее пользователи начали жаловаться, что в Подмосковье многие ресурсы стали недоступны и с домашней сети.

Первые слухи об ограничении интернета в Москве стали появляться ещё в апреле. Тогда речь шла только об отключениях 7 и 9 мая.