Сериал «Оливка, Игорёк и Рекс» со звездой «Папиных дочек» стартует 13 мая — трейлер

Онлайн-кинотеатры Start, Okko, «Иви» и телеканал «Солнце» представили большой трейлер сериала «Оливка, Игорёк и Рекс». Шоу стартует уже 13 мая в российских стримингах и на ТВ.

События сериала развернутся в 1984 году в СССР. Оливка живёт в деревне, пока её родители работают врачами в Африке. Но их командировка закончилась, и вот девочке, выросшей среди коз и кур, приходится переезжать в город.

Главные роли в шоу сыграли Елизавета Арзамасова («Папины дочки») и Алексей Золотовицкий («Волчок»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Олдскул», «Папины дочки»).