Международный олимпийский комитет окончательно отказался от развития киберспорта — СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) больше не планирует развивать киберспорт. Об этом сообщило японское издание Livedoor.

По данным инсайдеров, МОК приостановил деятельность комитета по электронному спорту. В организации так и не пришли к единому мнению о том, стоит ли считать соревновательный гейминг реальным спортом наравне с гольфом и кёрлингом.

Ранее МОК также отказался от проведения киберспортивных Олимпийских игр. Ранее предполагалось, что организация проведёт Игры совместно с фондом The Esports World Cup Foundation, — в результате МОК решил сосредоточиться на самостоятельных проектах, а саудовцы третий год проводят Кубок мира по киберспорту с рекордным призовым фондом.