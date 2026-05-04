NASA представила более 12 тысяч фото Земли, Луны и космоса с «Артемиды-2»

Агентство NASA опубликовало большой набор фотографий Луны и Земли. Они сделаны экипажем космического корабля «Орион» во время выполнения миссии «Артемида-2».

Так, астронавты сделали больше 12 тысяч фотографий с самых разных ракурсов и при разном освещении. Все они выполнены в очень высоком разрешении — их может рассмотреть любой желающий на официальном сайте NASA.

Некоторые фотографии экипажа во время миссии «Артемида-2»

Фото: NASA

Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года — она прошла со 2 по 11 апреля. По плану NASA в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.