Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NASA представила более 12 тысяч фото Земли, Луны и космоса с «Артемиды-2»

NASA представила более 12 тысяч фото Земли, Луны и космоса с «Артемиды-2»
Комментарии

Агентство NASA опубликовало большой набор фотографий Луны и Земли. Они сделаны экипажем космического корабля «Орион» во время выполнения миссии «Артемида-2».

Так, астронавты сделали больше 12 тысяч фотографий с самых разных ракурсов и при разном освещении. Все они выполнены в очень высоком разрешении — их может рассмотреть любой желающий на официальном сайте NASA.

Некоторые фотографии экипажа во время миссии «Артемида-2»

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года — она прошла со 2 по 11 апреля. По плану NASA в ближайшие годы состоится множество других отправлений на Луну. Ближайшей миссией станет «Артемида-3» — её запуск состоится в 2028 году с полноценной высадкой на спутнике Земли.

Материалы по теме
Фото
NASA показало фото экипажа «Артемиды-2» после возвращения на Землю
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android