Расписание выхода сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»
Уже 4 мая состоится премьера сериала «Кузя. Путь к успеху». Сюжет шоу по вселенной «Универа» расскажет историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.
В первый сезон сериала войдёт 15 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 14 мая.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 мая
|2-я серия
|4 мая
|3-я серия
|5 мая
|4-я серия
|5 мая
|5-я серия
|6 мая
|6-я серия
|6 мая
|7-я серия
|7 мая
|8-я серия
|7 мая
|9-я серия
|11 мая
|10-я серия
|11 мая
|11-я серия
|12 мая
|12-я серия
|12 мая
|13-я серия
|13 мая
|14-я серия
|13 мая
|15-я серия
|14 мая
