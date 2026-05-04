Роскомнадзор планирует заблокировать 92% VPN до 2030 года

СМИ обратили внимание на планы Роскомнадзора по развития технических средств противодействия угрозам. Согласно документу, к 2030 году ведомство планирует довести эффективность блокировок VPN-сервисов до 92%.

Журналисты обратили внимание на программу поддержки Главного радиочастотного центра, решение о поддержке которой приняли ещё в прошлом году. По планам, пропускная способность сети достигнет 831 Тбит/с, что позволит фильтровать и обрабатывать до 98% трафика в российском сегменте интернета.

Ранее эксперты предсказали повышение тарифов на связь и интернет в России на 15–20%. Многие провайдеры также могут начать брать дополнительную плату за превышение порога трафика.