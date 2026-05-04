Стартовал сериал «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»

4 мая стартовали показы сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа». Для просмотра уже доступны два эпизода — их можно посмотреть на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Premier. В первый сезон шоу войдёт 15 эпизодов.

Сюжет шоу рассказывает историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига – антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы.

Вместе с Виталием Гогунским в сериале также снялись Анатолий Кот («Универ. Молодые»), Ника Вигель («Триггер»), Денис Бузин («Универ. 15 лет спустя»), Евгения Капралова («Родные») и другие актёры. Ранее во вселенной «Универа» также вышел проект «15 лет спустя».