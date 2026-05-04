Сборы фильма «Коммерсант» с Александром Петровым превысили 200 млн рублей

4 мая сборы фильма «Коммерсант» достигли отметки в 200 млн рублей. Это произошло спустя полторы недели после выхода ленты в прокат — премьера состоялась 23 апреля. Сейчас драма с Александром Петровым лидирует в кинотеатральных чартах страны.

Фото: ЕАИС

Фильм рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.

Главные роли в проекте сыграли Александр Петров («Камбэк»), Елизавета Базыкина («Комбинация»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Фёдор Кравчук и Никита Кравчук.