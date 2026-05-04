Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в России 4 июня — на день раньше, чем в мире

Драматический фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня — на один день раньше, чем в других странах мира.

Действие ленты развернётся в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Сюжет расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

В фильме также сыграли Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля»), Джо Коул («Банды Лондона») и другие артисты. Режиссёром выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).