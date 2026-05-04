В Fortnite стартовал кроссовер со «Звёздными войнами» — добавили три новых режима

4 мая в «королевской битве» Fortnite началась новая коллаборация — на этот раз в игру добавили ряд новых режимов, посвящённых вселенной «Звёздных войн».

Всего таких форматов три:

Galactic Siege со сражениями 10x10 в духе Star Wars: Battlefront;

Escape Vader — кооперативная игра, напоминающая хоррор Dead by Daylight, где четверым игрокам придётся найти способ побега от Дарта Вейдера;

Droid Tycoon — режим с мастерской дроидов и коллекционированием последних.

В течение мая в Fortnite появится большое количество другого контента по «Звёздным войнам», включая эксклюзивный трейлер предстоящей картины «Мандалорец и Грогу».