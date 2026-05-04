Из-за проблем с интернетом в России резко выросли продажи кроссвордов и судоку

Спрос на кроссворды и судоку в России вырос на 30% из-за проблем с интернетом — статистику приводит «Мэш».

По данным аналитиков, чтобы пережить отсутствие Сети, россияне активно скупают товары для развлечений, не связанные с интернетом. Число запросов на кроссворды и судоку на маркетплейсах выросло с 1,5 млн до 1,9 млн в месяц. Также люди стали активнее покупать настольные игры, раскраски и товары для каллиграфии.

Ранее жители Москвы стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета в столице с 5 по 9 мая. Коснётся ли это домашнего интернета и затронет ли «белые списки», пока не сообщается.