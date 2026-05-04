В России открылись предзаказы Steam Controller — цена от 20 тыс. рублей

Российские магазины электроники открыли предзаказы на Steam Controller — геймпад от Valve предлагают приобрести по цене от 19 900 рублей. В некоторых случаях стоимость доходит до 25 тысяч.

Это в 2,5-3 раза выше рекомендуемой цены в США. Там контроллер поступил в продажу сегодня, 4 мая, а стоимость составляет $ 99 (около 7500 рублей).

Steam Controller стал первым устройством Valve из трёх гаджетов, которые компания планирует выпустить в ближайшее время. До конца 2026 года в продажу также поступят компактный ПК Steam Machine и шлем виртуальной реальности Steam Frame. Оба устройства также должны были выйти в первой половине года, однако кризис памяти помешал планам Valve.

Комментарии
