Звезда «Иллюзии обмана» Дэйв Франко сыграет в новом триллере о пришельцах

40-летний Дэйв Франко, известный по работе с франшизой «Иллюзия обмана» и фильму «Мачо и ботан», исполнит одну из главных ролей в новом триллере «Скоро ты исчезнешь и, возможно, будешь съеден».

Вместе с Франко в ленте сыграет Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Производством займётся студия A14, съёмки пройдут до конца года — детали о сюжете пока не раскрывают, но это будет остросюжетный фильм об инопланетном вторжении.

Режиссёром «Скоро ты исчезнешь и, возможно, будешь съеден» выступит Софи Бартес. Он же написал сценарий к картине на основе рассказа Ника Антоски, создателя и шоураннера грядущего сериала «Мыс страха» от Apple TV.

