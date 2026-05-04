Авторы Europa Universalis 5 показали дорожную карту обновлений в 2026 году

Компания Paradox представила дорожную карту обновлений для Europa Universalis 5. Разработчики представили план по выпуску патчей на ближайший год.

Так, первым апдейтом станет выход патча «Эхинады» под версией 1.2, где в игру добавят контент с Балканами, переработают торговлю, добавят личности ИИ-государствам и доработают систему СРИ. Затем крупные апдейты будут выходить примерно каждые три месяца.

Будущие обновления для Europa Universalis 5

6 мая 2026 года — патч 1.2 «Эхинады»

Новый контент для стран Балканского полустрова

Переработка торговли

Система личностей у государств

Доработка механик Священной Римской Империи.

Лето 2026 года — патч 1.3 «Павия»

Переработка Великих держав

Новые функции удобства и автоматизации

Новые события и механики для Италии.

Осень 2026 года — патч 1.4 «Рио-Саладо» и дополнение Across the Pillars

Новая система амбиций

Улучшенные экспедиции

Переработка католицизма

Доработка системы династий

Новый контент для стран Иберии и Магриба.

Зима 2027 года — патч 1.5 «Орлеан» и дополнение Auld Alliance

Новые механики для Сословий

Переработка Христианства

Улучшенная система мирных договоров и другой контент.

Europa Universalis 5 вышла осенью 2025 года на ПК. Игра доступна в том числе в российском Steam.