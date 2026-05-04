Вышел трейлер второго сезона сериала «Времена года» со Стивом Кареллом от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Времена года». Главные роли вновь сыграют Стив Карелл, Тина Фей, Уилл Форте, Марко Калвани, Эрика Хенингсен и Колман Доминго.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон из восьми эпизодов вышел весной прошлого года и основан на одноимённом художественном фильме 1980-х режиссёра Алана Альды, который также сыграл в нём главную роль. Сериал рассказывает о группе из шести друзей, которые вместе отправляются в отпуск, но сталкиваются с личными проблемами.

Продолжение истории станет доступно на Netflix с 28 мая.