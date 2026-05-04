В Санкт-Петербурге вслед за Москвой отключат мобильный интернет с 5 по 9 мая

4 мая стало известно, что на День Победы и в предпраздничные дни в Москве отключат мобильный интернет — жители столицы уже получают смс-сообщения с предупреждением от операторов связи. Это значит, что во многих местах города не будет работать мобильный интернет в период с 5 по 9 мая.

Спустя некоторое время подобные сообщения от операторов связи получили абоненты Санкт-Петербурга. Пользователей предупредили, что в ближайшие дни в городе могут возникнуть сложности в работе мобильного интернета — его будут регулярно отключать «ради безопасности».

В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета в Санкт-Петербурге. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности. Рекомендуем в этот период использовать Wi-Fi. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, поэтому обычные звонки продолжат работать без изменений.

Пока неизвестно, будут ли доступны сайты из «белого списка» и смс-сообщения. Также неясно, коснётся ли ограничение только мобильного интернета — ранее пользователи начали жаловаться, что в Подмосковье многие ресурсы стали недоступны и с домашней сети.

