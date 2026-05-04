HEROIC покинула Dota 2

HEROIC покинула Dota 2
Киберспортивная организация HEROIC объявила об уходе из Dota 2.

В анонсе говорится, что содержание команды стало финансово невыгодным, из-за чего было принято решение полностью уйти из дисциплины. При этом ростер продолжит выступать на турнирах.

К сожалению, реальность такова, что Dota — сложная игра для коммерциализации, и в HEROIC мы уже долгое время не смогли сделать её прибыльной. У нас нет ничего, кроме веры в этих игроков, и единственная причина, по которой мы приняли это решение — финансовая. Команда остаётся вместе и будет искать новый дом.

Бывший состав HEROIC в Dota 2:

  • Юма Yuma Лангле
  • Сантьяго TaiLung Агуэро Густаво
  • Адриан Wisper Сеспедес Доблес
  • Тиаго Thiolicor Колдейро
  • Матеус КJ Диниз
  • Игор kaffs Фуртадо (тренер)

В 2026 году HEROIC заняла 5-6-е места на BLAST Slam VI и PGL Wallachia Season 7, и 7-8-е места на PREMIER SERIES и PGL Wallachia Season 8.

