Появился яркий постер фильма «Мандалорец и Грогу»

Disney опубликовала свежий яркий постер фильма «Мандалорец и Грогу». В его центре расположился сам Мандо, а рядом с героем можно увидеть Грогу и других персонажей.

Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступит Джон Фавро, а продюсером вместе с ним станет Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.