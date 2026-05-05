Сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили $ 900 млн

Общие кассовые сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» перевалили за $ 900 млн. До своего первого миллиарда картине осталось совсем чуть-чуть. Вероятно, эту сумму она всё же сможет осилить.

Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

«Супер Марио: Галактическое кино» показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания. Официальная премьера во всём мире состоялась 1 апреля.