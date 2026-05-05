Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Вчера стало известно, что с 5 по 9 мая в Санкт-Петербурге и Москве отключат мобильный интернет. Это сделали в рамках скорого Дня Победы и предпраздничных дней, идущих до него.

Судя по данным Detector404, первые жалобы появились прошедшей ночью, потом их стало меньше, но сейчас их количество вновь выросло. Данные зафиксированы на графике, который можно увидеть ниже.

Пока неизвестно, будут ли доступны сайты из «белого списка» и смс-сообщения. Также неясно, коснётся ли ограничение только мобильного интернета — ранее пользователи начали жаловаться, что в Подмосковье многие ресурсы стали недоступны и с домашней сети.