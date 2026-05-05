«Не могу говорить об этом»: Барри Кеоган — о возвращении к роли Джокера в «Бэтмене 2»

Барри Кеоган сыграл Джокера в первой части «Бэтмена» Мэтта Ривза. Персонаж появился в финальной сцене, когда к нему пришёл Тёмный рыцарь.

На днях Кеогана спросили, планирует ли он возвращаться к роли антагониста, на что актёр не дал прямой ответ. По его словам, пока он не может обсуждать этот вопрос. Вероятно, всё связано с ограничениями и NDA. Даже в случае, если Барри действительно будет играть в ленте Джокера, он вряд ли об этом расскажет сам.

Я не могу ответить на этот вопрос… по-настоящему, искренне. Не могу говорить об этом.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 года.