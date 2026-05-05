Фильм Artificial Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым могут выпустить лишь в начале 2027 года

По данным Page Six Hollywood, фильм Artificial Луки Гуаданьино могут выпустить не осенью этого года, как планировали изначально, а лишь в начале 2027-го.

Если верить информации, перенос картины осуществлён для того, чтобы она не конкурировала с продолжением «Социальной сети».

Будущая лента расскажет о неприятной ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Предполагается, что инициатором увольнения и стал Суцкевер.

Актёрский состав картины мощный: Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Кох и другие.