Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм

Актриса и певица Сабрина Карпентер, снявшаяся в «Играх Гудвина», «Гулливере Куинне», «Чрезвычайной ситуации» и других картинах, рассказала о своём самом любимом фильме.

Выбор Сабрины пал на мультфильм «Шрек 2». Мультфильм продолжает события первой части. Шрек и Фиона возвращаются после медового месяца и находят письмо от родителей Фионы с приглашением на ужин. Ситуация накаляется, когда родители Фионы узнают, что их дочь стала огром и вышла замуж за огра.

Вторая часть вышла после успешной первой и через три года после её премьеры. Картину фанаты тоже приняли очень тепло, а особенно в ней полюбился Кот в сапогах в исполнении Антонио Бандераса.