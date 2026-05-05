Одиссей и троянский конь — на новом эпическом постере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures сопроводила сегодняшний трейлер фильма «Одиссея» новым постером. На нём можно увидеть героя, которого сыграл Мэтт Дэймон. Он стоит на фоне троянского коня.
Фото: Universal Pictures
Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.
Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.
Зарубежный прокат стартует 17 июля.