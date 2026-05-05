В Москве вновь заработал мобильный интернет — Минцифры

Утром 5 мая в крупных российских городах начали отключать мобильный интернет. Это произошло уже после предупреждений от операторов связи, которые связывают ограничения с безопасностью граждан.

Спустя несколько часов работа мобильного интернета в Москве была восстановлена. Об этом сообщили в Минцифры, отметив, что в штатном режиме также работает и домашний интернет. В ведомстве также в очередной раз сообщили, что связь отключают из-за угроз со стороны БПЛА.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Ограничения мобильного интернета в России продолжатся до 9 мая, однако по большей части они будут точечными. Информации о восстановлении связи в других крупных городах пока нет.