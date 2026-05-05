Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Москве вновь заработал мобильный интернет — Минцифры

В Москве вновь заработал мобильный интернет — Минцифры
Комментарии

Утром 5 мая в крупных российских городах начали отключать мобильный интернет. Это произошло уже после предупреждений от операторов связи, которые связывают ограничения с безопасностью граждан.

Спустя несколько часов работа мобильного интернета в Москве была восстановлена. Об этом сообщили в Минцифры, отметив, что в штатном режиме также работает и домашний интернет. В ведомстве также в очередной раз сообщили, что связь отключают из-за угроз со стороны БПЛА.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Ограничения мобильного интернета в России продолжатся до 9 мая, однако по большей части они будут точечными. Информации о восстановлении связи в других крупных городах пока нет.

Материалы по теме
Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android