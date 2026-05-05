Фильм ужасов «Я иду искать 2» вышел в онлайне

5 мая состоялась цифровая премьера фильма «Я иду искать 2». Продолжение популярного триллера с Самарой Уивинг уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других сервисах.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя 45 дней после выхода в прокат. За этот срок триллер собрал скромные $ 39 млн, уступив по кассе первой части.

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части девушка оказывается втянута в новые кровавые игры вместе со своей сестрой Фэйт.

Главную роль вновь исполнила Самара Уивинг («Вавилон»). В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»). Режиссёрами выступили авторы оригинала Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

