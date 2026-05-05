Издатель GTA 6 объяснил, почему игра сначала выйдет на PS5 и Xbox Series

Издатель GTA 6 объяснил, почему игра сначала выйдет на PS5 и Xbox Series
Генеральный директор издательства Take-Two Штраус Зельник дал небольшое интервью изданию Bloomberg. В нём топ-менеджер поделился новыми деталями разработки GTA 6, релиз которой состоится уже в ноябре.

Одной из важных тем обсуждения стал выход GTA 6 только на PS5 и Xbox Series — консолях текущего поколения. Зельник отметил, что это давний подход студии Rockstar Games, предполагающий выпуск качественной версии игры сперва на приставках, а уже потом на ПК.

Rockstar всегда сперва выпускают игры на консолях, потому что сперва обслуживают ядро своей аудитории. То есть основного потребителя. Если вашего основного потребителя нет или вы обслужили его не с тем уровнем качества, то с другими тоже ничего не выйдет.

Топ-менеджер также прокомментировал бюджет GTA 6. Зельник не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что проект действительно может считаться одной из самых дорогих игр в истории развлечений.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

