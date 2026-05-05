«Многое взято из «Одиссеи» Гомера»: Кристофер Нолан — о супергероях Marvel и DC

Режиссёр Кристофер Нолан поделился новыми деталями «Одиссеи» — своего нового фильма. Лента основана на эпической поэме Гомера, которая вдохновила постановщика на съёмки картины по всей Европе.

Нолан отметил, что герои «Одиссеи» в каком-то смысле предвестники современных супергероев. Постановщик считает, что комиксы Marvel и DC напрямую отсылаются к поэмам Гомера, который писал про богов, живущих среди людей. Самого автора эпоса Нолан сравнил с Джорджем Лукасом, создателем «Звёздных войн».

Герои «Одиссеи» — это оригинальные супергерои. Если мы возьмём комиксы, будь то Marvel, DC или любые другие, многое в них напрямую взято из эпосов Гомера. Дело в том, что мы даже не знаем, существовал ли этот человек. Гомер в каком-то смысле — это Джордж Лукас своего времени. Гомер — Marvel своего времени. Это мощное желание почувствовать или поверить, что боги живут среди нас. Я думаю, что комиксы — это современное выражение этого желания.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в ленте сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера фильма состоится 17 июля .