Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

После The International 2026 несколько клубов заморозят проекты по Dota 2 — слух

После The International 2026 несколько клубов заморозят проекты по Dota 2 — слух
Комментарии

4 мая киберспортивная организация HEROIC объявила об уходе из Dota 2. Экс-директор по маркетингу PARI Иван Бураченко прокомментировал решение клуба и высказался о будущем дисциплины.

По его словам, Dota 2 как киберспортивная дисциплина не окупается в текущих реалиях. Бураченко прогнозирует, что в течение одного-двух месяцев вслед за HEROIC последует ещё одна крупная организация, а после The International 2026 сразу несколько известных тегов заморозят свои проекты.

Даже букмекеры уже с трудом смотрят на зарплатный фонд игроков Dota 2. Зарплаты $ 15-25K+ у игроков, которые вышли несколько раз за сезон на тир-1 турнир, не бьются ни с какими реалиями. Вероятно, это сладкое время подходит к концу.

HEROIC объяснила уход из дисциплины финансовой нестабильностью.

Материалы по теме
HEROIC покинула Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android