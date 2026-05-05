Расписание выхода третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»
Уже 11 мая состоится премьера третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов». В продолжении герой, присвоивший себе другое имя, познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.
В третий сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Wink, «Иви» и других сервисах. Финал состоится 19 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 мая
|2-я серия
|11 мая
|3-я серия
|15 мая
|4-я серия
|18 мая
|5-я серия
|22 мая
|6-я серия
|25 мая
|7-я серия
|29 мая
|8-я серия
|1 июня
|9-я серия
|5 июня
|10-я серия
|8 июня
|11-я серия
|12 июня
|12-я серия
|15 июня
|13-я серия
|19 июня
