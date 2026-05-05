Сериал Инспектор Гаврилов, 3-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»
Уже 11 мая состоится премьера третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов». В продолжении герой, присвоивший себе другое имя, познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

В третий сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Wink, «Иви» и других сервисах. Финал состоится 19 июня.

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 мая
2-я серия11 мая
3-я серия15 мая
4-я серия18 мая
5-я серия22 мая
6-я серия25 мая
7-я серия29 мая
8-я серия1 июня
9-я серия5 июня
10-я серия8 июня
11-я серия12 июня
12-я серия15 июня
13-я серия19 июня
