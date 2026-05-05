Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 17 — самый продаваемый смартфон в начале 2026 года

iPhone 17 — самый продаваемый смартфон в начале 2026 года
Комментарии

Аналитическая компания Counterpoint Research представила отчёт о самых продаваемых смартфонах в первом квартале 2026 года. В отчёт вошли продажи гаджетов в период с января по март.

Так, лидером стал iPhone 17 — смартфон от Apple занял 6% от мирового рынка продаж. В тройку же вошли продвинутые модели гаджета: iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.

Практически все остальные места в топе заняли смартфоны Samsung: модели Galaxy A07, Galaxy A17, Galaxy A56 и Galaxy A36. В десятку также включились позапрошлогодний iPhone 16 и бюджетный Redmi A5 от Xiaomi.

Самые продаваемые смартфоны в первом квартале 2026 года

Самые продаваемые смартфоны в первом квартале 2026 года

Фото: Counterpoint Research

В Counterpoint Research отметили, что десятка самых продаваемых гаджетов первого квартала обеспечила примерно 25% мировых продаж смартфонов за три месяца.

Материалы по теме
Фото
«Снято на iPhone»: впечатляющие фото Земли от экипажа «Артемиды-2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android