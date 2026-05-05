iPhone 17 — самый продаваемый смартфон в начале 2026 года

Аналитическая компания Counterpoint Research представила отчёт о самых продаваемых смартфонах в первом квартале 2026 года. В отчёт вошли продажи гаджетов в период с января по март.

Так, лидером стал iPhone 17 — смартфон от Apple занял 6% от мирового рынка продаж. В тройку же вошли продвинутые модели гаджета: iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.

Практически все остальные места в топе заняли смартфоны Samsung: модели Galaxy A07, Galaxy A17, Galaxy A56 и Galaxy A36. В десятку также включились позапрошлогодний iPhone 16 и бюджетный Redmi A5 от Xiaomi.

Самые продаваемые смартфоны в первом квартале 2026 года Фото: Counterpoint Research

В Counterpoint Research отметили, что десятка самых продаваемых гаджетов первого квартала обеспечила примерно 25% мировых продаж смартфонов за три месяца.