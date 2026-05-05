Съёмки фильма «Грань будущего 2» с Томом Крузом начнутся осенью — инсайдер

Съёмки фильма «Грань будущего 2» с Томом Крузом начнутся осенью — инсайдер
Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман поделился новыми деталями фильма «Грань будущего 2». По данным журналиста, в компании Paramount уже завершают работу над сценарием, а производство ленты должно стартовать осенью 2026 года.

Ожидается, что к главным ролям вернутся Том Круз и Эмили Блант, которые сыграли главных героев в оригинальной ленте 2014 года. О чём расскажет лента, неизвестно, однако актёры и сам режиссёр Даг Лайман не раз выражали желание выпустить продолжение.

Оригинальная «Грань будущего» вышла в 2014 году и адаптировала ранобэ Хироси Сакурадзаки. События фильма разворачиваются в далёком будущем, где на Землю нападают инопланетяне. Однажды майора Уильяма Кейджа записывают в рядовые, и теперь он должен участвовать в опаснейшей высадке в Нормандии. Герой погибает в битве, однако внезапно просыпается в тот же день, переживая его снова и снова.

Посмотрели «Свою в доску» и поняли, почему родители так боятся хобби своих детей
Посмотрели «Свою в доску» и поняли, почему родители так боятся хобби своих детей
