Ремейк аниме «Ван Пис» от авторов «Атаки титанов» выйдет в феврале 2027 года — постер

Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый постер будущего аниме «Ван Пис». Ремейк культового анимационного проекта выйдет в феврале 2027 года — все семь эпизодов первого сезона покажут в один день.

Фото: Netflix

События нового анимационного сериала по манге Эйитиро Оды начнутся с Саги Ист Блю. После этого авторы планируют экранизировать и другие арки оригинального аниме, которое уже превысило 1000 эпизодов. За производство мультсериала отвечает студия Wit, авторы первых трёх сезонов «Атаки титанов» и «Саги о Винланде».

Сейчас на Netflix также выходит сериал с живыми актёрами «Ван Пис». Он также адаптирует события оригинальной манги Эйитиро Оды — съёмки третьего сезона уже идут.

