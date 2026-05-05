Вышел русский трейлер фильма ужасов «Долина улыбок» — в кино со 2 июля

Компания «Уорлд Пикчерз» представила русскоязычный трейлер и подробности релиза фильма ужасов «Долина улыбок». Хоррор начнут показывать в кинотеатрах России со 2 июля.

Сюжет рассказывает историю учителя физкультуры, который переезжает в подозрительно тихую и безмятежную деревню. Как выясняется, местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Однако за такой подарок судьбы приходится платить.

Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале 2025 года. Главные роли исполнили Микеле Риондино («Граф Монте-Кристо»), Романа Маджора Вергано («Обречённые на славу»), Роберто Читран («Конклав») и Серджо Романо («28 дней»).